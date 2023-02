Discarica, un miracolo al contrario

Franco

Veroli

Di solito chi merita viene premiato. Invece, pur risultando i cittadini della provincia di Macerata i più virtuosi delle Marche nella raccolta differenziata, saranno probabilmente "puniti" con un aumento della Tari. La mancata individuazione di un sito per la nuova discarica di appoggio all’attività di Cosmari Srl, in sostituzione di quella in esaurimento a Cingoli, infatti, comporterà il trasferimento dei rifiuti indifferenziati fuori provincia o, peggio, fuori regione, con un pesante aggravio dei costi (l’ipotesi peggiore stima quasi 10 milioni di euro in più in tre anni). Si trattasse di una situazione improvvisa, si potrebbe anche capire: nessuno può fare miracoli. In questo caso, però, il miracolo è stato fatto a rovescio: davvero c’è voluto tanto impegno al contrario per arrivare a questo punto, visto che l’attuale situazione si poteva evitare. Sono passati più di cinque anni da quando, all’inizio di agosto del 2017, il consiglio provinciale approvò le tavole relative alla macrolocalizzazione delle "aree idonee". Dopo intense discussioni, a fine giugno 2020 l’Assemblea territoriale d’ambito (Ata) ha approvato i criteri per la localizzazione del sito, che sarebbe stato individuato solo dopo l’elaborazione dei piani di dettaglio da parte dei Comuni. Tanto è bastato, però, per fare scattare 12 ricorsi al Tar e indurre non pochi sindaci a tornare sui propri passi. A fine 2021 è stata ampliata la discarica di Cingoli, per giungere fino all’autunno 2023. Nel 2022 non c’è stato nessun reale passo in avanti: il sito ancora non c’è. Una politica che manca di coraggio e non sceglie non fa un buon servizio al bene comune, cioè viene meno al suo ruolo. Anche per questo, poi, il solco tra le istituzioni e cittadini si allarga.