"Discarica, uno scandalo amministrativo"

di Chiara Gabrielli

"Non egoisti, ma altruisti. Vergogna". A dirlo i cittadini di località Fosso Mabiglia a Cingoli, a due passi dalla discarica provinciale, in risposta al sindaco di Treia Franco Capponi. I residenti sono sul piede di guerra dopo oltre 9 anni di cattivi odori, traffico, timori per la salute e svalutazione delle abitazioni e attività ricettive e dopo che è stato ipotizzato un ampliamento, con conseguente nuova proroga, del sito. La discarica è stata aperta nel 2014 con la promessa che sarebbe stata chiusa nel 2021. Ma poi è arrivata una prima proroga al 2023. E ora, dopo l’ultima assemblea Ata, potrebbe restare aperta fino al 2028. I cittadini non ci stanno. L’altro giorno, all’incontro con il Carlino, si sono detti pronti a tutto per impedire che si vada avanti: "Ci hanno rovinato la vita", così Costantino Cirioni e la moglie Franca, Arduino Rosetti, Erina Orbisaglia, Silvia Foglia, Antonio Cervigni, Tony Smith e la moglie Linda, Simona Vincenzetti. Ieri, Capponi, ricordando che "siamo in emergenza", ha detto che "la posizione dei cittadini è egoistica, tutti producono rifiuti ma nessuno vuole la discarica". "Egoisti? Ricordiamo dovevamo trattarsi di un tempo limitato – sottolinea Cervigni –. Quando Capponi era presidente della Provincia diceva che la volevano tutti, in 9 anni però guarda caso non l’ha voluta nessuno. Se ci teneva tanto, poteva metterla lui, sul territorio suo. Gliela cediamo volentieri". "Siamo irritati dall’accusa di essere egoisti – ribattono oggi Cirioni e Smith, a nome anche della comunità –. Ricordiamo a Capponi che la discarica ci è stata imposta, contro la nostra volontà. Abbiamo subìto passivamente oltre la scadenza di prevista chiusura di ottobre 2021. Questa tempistica è stata sancita nel 2011, nella sentenza del Tar, e dalla Provincia (18 luglio 2011) e anche assicurata dall’allora presidente Antonio Pettinari. Alla fine della nostra condanna le promesse sono state infrante e sono state concordate due nuove proroghe che hanno aumentato la capienza della discarica del 26%, per altri due anni. Noi cittadini ’altruisti’ non abbiamo visto un centesimo di indennizzo". Ora, proseguono, "si sta tentando la stessa tattica di emergenza per costruire un terzo bacino a Fosso Mabiglia, aumentando del 77% e allungando per altri 4 anni, finendo molto oltre il 2028. Dopo 9 anni la discarica non è transitoria e, se non si trova un altro sito, garantirà un sacrificio permanente, non temporaneo". Sono i sindaci dei 55 Comuni del Maceratese "gli egoisti – incalzano –. Negli ultimi 12 anni, hanno impiegato ogni tattica incredibile per ritardare, interrompere e sabotare il processo a trovare un nuovo sito al costo di milioni a carico della comunità. Il processo è stato imperfetto sin dal primo giorno, come puoi aspettarti che i sindaci, che sanno che è un suicidio politico ospitare la nuova discarica, decidano dove dovrebbe essere? C’è da stupirsi che continuino a imporla a Cingoli? No. Questa non è un’emergenza, un’emergenza è causata da un terremoto, da un’alluvione o da un incendio. Questa è una negligenza politica su larga scala e uno scandalo amministrativo". E riferendosi a Capponi: "Franco, se non sei parte della soluzione sei parte del problema". Guardando al suo curriculum: "politico dal 1985, 5 anni assessore, 5 anni vicesindaco e quasi 25 anni sindaco di Treia . Con questo, possiamo giustamente modificare la sua dichiarazione in ‘Il politico decide per il bene dei cittadini di Treia , non contro di loro’. Tuttavia siamo pienamente d’accordo con lui quando dice ‘Siamo in emergenza per una mancata pianificazione di chi ha governato la Provincia ieri e oggi e di chi ha governato la Regione ieri e oggi’ . È stato anche consigliere della Regione, presidente del Cosmari, consigliere e presidente della Provincia. Fosso Mabiglia è stato scelto nel 2011 dal sesto al primo posto in una lista di priorità su 9 siti (anche Treia era nell’elenco). Come può affermare che Cingoli sia il posto migliore in regione?"