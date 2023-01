Discesa dalla torre ed elezione di Miss Befana

Dopo due anni di assenza torna la tradizionale discesa della Befana dalla torre di piazza della Libertà. L’appuntamento è per venerdì, dalle 16. "Sarà una vera e propria festa di popolo e di piazza, la degna conclusione di oltre 35 giorni di eventi del cartellone natalizio che ha superato ogni nostra aspettativa a livello di pubblico, di presenze, di coinvolgimento, di incoming turistico con positive ricadute economiche - ha commentato l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi -. Anche in questo caso ci aspettiamo una grande partecipazione con bambini e famiglie che potranno vivere un momento magico e coinvolgente".

Ad aprire il pomeriggio, l’arrivo in piazza delle Befane a cavallo e, a seguire, alle 17, l’elezione di Miss Befana, il concorso organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza che proclama, grazie alla giuria formata da bambini e bambine, la vecchina più simpatica e originale. Parteciperanno allo spettacolo, con esibizioni a tema, i bambini e le bambine di Oltakademi, scuola di ballo di Olta Shehu. Ospite speciale Nicole Marzaroli, giovanissima e talentuosa cantante che nel 2017 è arrivata seconda allo Zecchino d’oro. Alle 18 è in programma la discesa dalla torre civica curata dai vigili del fuoco. Presentatori della manifestazione saranno Alessandra Pierini e Claudio Ricci. "La Pro loco di Villa Potenza è orgogliosa di poter tornare nella magnifica piazza della Libertà per l’appuntamento Miss Befana e dare vita a un momento di aggregazione e felicità per bambini, genitori e nonni – ha aggiunto Giuseppe Luzi, presidente della Pro loco di Villa Potenza -. Per un pomeriggio torneremo tutti bambini dimenticando, anche solo per un attimo, le cose brutte dell’anno passato per lasciare spazio alla condivisione e alla festa".