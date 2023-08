Discese sempre in sicurezza: corsi ferrei per il nulla osta

"Da quarant’anni la scuola Aeroclub dei Sibillini, con sede a Sarnano, si occupa di corsi con il parapendio e il deltaplano e voli tandem turistici. Sempre in sicurezza e con tutte le precauzioni del caso. Nel tempo la scuola ha registrato migliaia di presenze, un po’ da tutto il mondo". A parlare è il presidente dell’Aeroclub dei Sibillini, Adriano Smerilli (bipostista), che dal 2003 ha lavorato al fianco di Spinelli. Per accedere ai corsi sono necessari alcuni documenti e requisiti, come età non inferiore ai 18 anni o non inferiore ai 16 anni con il consenso scritto di entrambi i genitori, certificato medico di idoneità rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport, nulla osta alla pratica del volo da diporto o sportivo rilasciato dalla questura di residenza. Le rilevazioni meteo sono curate dall’Aeroclub dei Sibillini, e sono basate sul modello fisico-matematico Rasp Regional Atmospheric Soaring Prediction; l’area esaminata, che comprende tutto il comprensorio del parco dei Sibillini e oltre, è divisa in tante sezioni, consentendo al modello di fare previsioni con un alto grado di precisione. "Claudio è stato il perno e l’anima della scuola e lo rimarrà per sempre - prosegue il presidente -. Era direttore di volo e istruttore (anche per il volo in paramotore) e presidente del club di volo, il rifugio Il Covo dei Limani, sempre a Sarnano". Gli amministratori locali, sia di Sarnano che di San Ginesio, hanno evidenziato anche l’indotto economico e turistico creato dalla scuola. "Tante le generazioni passate da noi in questo quarantennio - concludono dall’Aeroclub dei Sibillini -. A testimoniarlo, i tantissimi messaggi arrivati nelle ultime ore da tutta Italia". Molti ricordano il proprio "battesimo dell’aria", il primo volo. D’altronde, "volare si può", è il motto della scuola.

l. g.