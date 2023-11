"Disco jazz per sostenere chi aiuta le tante vittime"

Le voci di 25 cantanti jazz italiane insieme per "Donne in Rete contro la violenza". E tra di loro c’è anche Perla Palmieri, 25enne di Castelraimondo che da oltre dieci anni studia canto jazz. Il progetto è partito due mesi fa, quando Rossana Casale ha coinvolto 25 tra le più importanti cantanti italiane di jazz e pop-jazz, per unire le voci contro la violenza sulle donne. Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il video del singolo "The dry cleaner from Des Moines" è stato presentato in apertura del concerto di Rossana Casale all’Auditorium Parco della Musica a Roma. "Ci siamo unite per far sentire la nostra voce sulla terribile realtà mondiale della violenza sulle donne – racconta Rossana Casale, che ha prodotto il brano -. Dopo gli eventi di questi giorni alzeremo la nostra voce ancor più forte, per far sì che mai e poi mai si spengano il confronto politico e sociale, e il sostegno a coloro che si impegnano per aiutare. E lo faremo con una rosa in mano, la testa alta e il sorriso come simbolo di forza". Tra le cantanti coinvolte c’è anche una giovane cantante jazz di Castelraimondo, Perla Palmieri. "Rossana ci ha chiamate due mesi fa facendoci questa meravigliosa proposta - racconta -. Non ci ho pensato due volte e ho accettato, per partecipare e dare il mio contributo, la mia voce, nell’esprimere un messaggio che mi è a cuore e mi coinvolge profondamente come giovane donna e cittadina della nostra società. Anche che il blues ha una grande storia, è nato come mezzo di espressione di carattere sociale". Perla Palmieri da tempo coltiva la sua passione per il canto jazz. "Sono stata molto fortunata, perché fin da bambina ho sempre sentito in me il desiderio profondo di immergermi nel mondo della musica. Ero sicura di ciò che volevo diventare, da grande volevo fare la musicista, e in particolare amavo follemente cantare. La passione profonda per il jazz è nata poi quasi spontaneamente. Le prime persone che mi hanno fatto conoscere il mondo e le sonorità del jazz sono stati i miei nonni, che avevano tanti dischi di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Benny Goodman e tanti altri; dischi che ancora oggi tengo con cura. Da bambina, ho iniziato con la chitarra classica, poi pianoforte classico e contemporaneamente ho deciso di iniziare uno studio approfondito della voce e del canto. La mia prima insegnante è stata una cantante jazz, anche a lei devo molto. Sono entrata in Conservatorio subito dopo il liceo, laureandomi al triennio di canto jazz con 110110 e lode, e ho scoperto anche una grande passione per la composizione e l’arrangiamento. Ora sto per terminare il mio percorso di laurea magistrale in canto jazz, portando avanti un progetto di brani inediti per produrre un disco. Del jazz amo il suo carattere improvvisativo, il senso di libertà che infonde e la sua profonda democraticità: ogni musicista di un insieme ha il suo ruolo e nessuno sovrasta l’altro, mentre tutti hanno il dovere di ascoltarsi e la possibilità di esprimersi per raccontare la loro storia attraverso l’improvvisazione. Ed è questo ciò che amo di più quando canto jazz: poter trasmettere al pubblico le mie emozioni, il mio punto di vista". Il progetto ha conquistato subito Perla, "sono contenta di aver potuto contribuire nel mio piccolo. Ringrazio davvero Rossana Casale per aver ideato, progettato e portato a termine questa iniziativa con grande attenzione e sensibilità, e per avermi dato l’opportunità di partecipare. Tutti i ricavi del singolo e del video verranno devoluti all’Associazione nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), e io voglio fare la mia parte invitando ciascuno a contribuire in ogni maniera per sostenere questa risorsa che collega 87 organizzazioni in tutta Italia. Il nostro è anche e soprattutto un appello a ogni donna o giovane ragazza che si trovi in difficoltà a rivolgersi a associazioni come questa per ricevere aiuto".

Paola Pagnanelli