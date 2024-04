Disco verde al bilancio, l’Imu non aumenta

Disco verde per bilancio di previsione 2024-2026 e Imu: ecco quanto deciso nel Consiglio comunale di giovedì a Corridonia dove sono stati questi due i temi maggiormente discussi e poi approvati con i voti della maggioranza. "Abbiamo presentato in un emendamento allo schema di bilancio di previsione – ha illustrato l’assessore al bilancio Matteo Grassetti – che ci ha consentito di scongiurare l’aumento delle aliquote Imu, almeno per l’annualità 2024, mantenendo comunque tutti i servizi erogati alla cittadinanza e al tempo stesso coprendo l’aggravio stimato dei costi previsti per la corrente annualità. Un risultato importante che siamo riusciti a concretizzare affinando le previsioni di spesa e di entrata grazie ai dati consuntivi emersi in sede di redazione del rendiconto 2023 e ad altre circostanze contingenti".

Proprio l’Imu, l’imposta municipale, propria era già finita nel mirino di gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", i quali avevano anche contestato la rimodulazione delle tariffe di casa di riposo e asilo nido. "È chiaro che per evitare l’aumento dell’imposizione per i cittadini oltre alla volontà politica occorreva la conferma dei numeri che in sede di prima stesura dello schema di bilancio non ci consentivano di superare i vincoli tecnici di copertura finanziaria – ha spiegato Grassetti –. Non ci siamo arresi e insieme al responsabile finanziario siamo riusciti a costruire un’alternativa concreta per evitare l’aumento delle aliquote Imu per questa annualità mantenendo comunque gli equilibri di bilancio da un lato e l’erogazione di tutti i servizi alla cittadinanza dall’altro. Già da inizio anno stiamo portando avanti un monitoraggio costante della spesa al fine di ottimizzare quanto più possibile costi e qualità dei servizi".

L’opposizione nell’ultimo mese era, inoltre, andata all’attacco del termine per licenziare il bilancio, il 15 marzo, che non è stato rispettato. "Quasi il 40% dei comuni italiani non ha approvato il bilancio nei termini previsti – ha sottolineato l’assessore –, indice che gli allarmismi denunciati delle minoranze nei giorni scorsi sono da considerarsi, come in altri casi, strumentali e infondati. Ci siamo presi qualche giorno di tempo in più, per portare avanti la rendicontazione consuntiva dell’anno precedente e questo ci ha permesso di elaborare una alternativa concreta che ci ha permesso di evitare di gravare ulteriormente sui cittadini".