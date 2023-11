Disco verde della giunta alla ’stazione di spinta’ per il gasdotto

Disco verde da parte della giunta comunale per la realizzazione di una ’stazione di spinta’ per il gasdotto "San Marco-Recanati" in contrada Sarrocciano. L’impianto sarà installato in una zona situata nelle vicinanze dell’area di servizio "Corridonia sud" presente lungo la superstrada. Il Comune quindi stando al protocollo d’intesa, dà seguito ad un percorso avviato già nel 2019, siglato con la Società Gasdotti Italia (Sgi), e si impegnerà fattivamente a sostenere l’impresa nella costruzione dell’impianto. "È comune intesa delle parti che la realizzazione del progetto – si legge nell’accordo – rappresenti anche un’importante occasione di sviluppo per l’intero territorio. In tale ottica, occorre favorire uno stretto rapporto di collaborazione con le piccole e medie imprese e le professionalità tutte presenti". In tal senso la Sgi si adopererà a stilare azioni per l’orientamento e la formazione destinate agli studenti dell’Ipsia "Corridoni" ai quali sarà offerta la possibilità di prendere parte a stage extracurriculari nelle sedi operative della società. Sul fronte delle opere compensative, che andranno così a ricambiare il via libera dato dall’ente, la Sgi finanzierà il rifacimento della linea di pubblica illuminazione dall’Abbazia di San Claudio a contrada Trodichetta per un massimo di spesa di 140 mila euro e l’ampliamento della primaria San Claudio per la creazione di una mensa di 180 metri quadrati per un impegno di spesa non superiore ai 290 mila euro.

d. p.