Discorso sullo Stato dell’Ue 2023 Proiezione e dibattito al Cecchetti

‘Soteu 2023’, il filmato del discorso della presidente von der Leyen sullo stato dell’Unione europea, l’ultimo del mandato in vista delle elezioni europee del prossimo anno, verrà proiettato al cineteatro Cecchetti alle 21 di domani. Un’iniziativa voluta dal team Europa, composto dal vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli jr e Lavinia Bianchi, in collaborazione con l’Azienda Teatri e con numerosi patrocini. La serata si aprirà con i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica, del consigliere regionale Andrea Putzu, del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e del presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, poi, spazio a ‘Soteu 2023’, "il momento istituzionale più importante dell’anno" nella parole di Lavinia Bianchi. ‘Lo stato dell’Unione Europea a Civitanova Marche’ é invece il titolo degli interventi, a cura della stessa Bianchi e Pollastrelli, al termine del filmato. Poi, spazio alle parole di Giacomo Guida, consigliere fabrianese sulla ‘Rete Belc’ e di Sofia Corallini su ‘Eu Green Deal’. Infine, il dibattito pubblico. "Sarà l’occasione per trarre un bilancio dell’attività del team Europa ad un anno dalla sua nascita", spiega Claudio Morresi. "Così combattiamo l’Euroscetticismo" dicono i tre rappresentanti comunali.

f. r.