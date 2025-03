Discoteche, dj e direttori artistici. La sfida dei Dance Music Awards

Anche quest’anno la movida maceratese brilla nel firmamento dell’intrattenimento notturno nazionale. Stella polare è Civitanova, città che vanta tre locali ritenuti top: Brahma, Shada e La Serra. A indicarli sono stati i Dance Music Awards, i cosiddetti Oscar del divertimento per il mondo delle discoteche, un concorso indipendente nato per individuare e valorizzare il settore dance by night. In questi giorni sono state rese note le nomination dei finalisti della decima edizione e il nostro territorio è davvero ben rappresentato, poiché caliamo il settebello. Oltre alle tre strutture sopra citate, ecco il poker a livello individuale con Nicola Pigini, Edoardo Ascani, Lino Del Bianco e Alex Sblendorio. Un anno fa avevamo ugualmente sette nomination complessive, c’era il fotografo Moglianesi Lorenzetti e il Donoma, ma mancavano lo Shada (presente in passato) e ora si è aggiunto La Serra come ristoclub. Da domani sarà possibile votarli sul sito https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso quindi il 18 maggio si terrà il gran galà alla discoteca Villa delle Rose di Riccione. Le categorie indicate dagli organizzatori sono aumentate, da 26 a 28 rispetto alla scorsa edizione e ancora una volta siamo in gara per vincere i premi forse più significativi, quelli relativo alla miglior discoteca al chiuso e all’aperto. In nomination figurano il Brahma e lo Shada e proprio il direttore artistico di entrambe, Edoardo Ascani, è in finale nella specifica categoria degli Art Director. Il 44enne Ascani, portorecanatese, è ormai un habitué del contest e ancor più di lui il 32enne Nicola Pigini. Anzi il recanatese è stato stra votato la scorsa edizione tanto da riuscire a vincere la nella categoria Dance-Pop Dj Producer. Pigini stavolta può vantare un superbo tris perché è in lizza sia come Dj Guest che come Dance Dj/Producer e pure per Rocville, il Festival curato dal Circolo San Rocchetto a Castelfidardo. Sempre presente anche il popolare Lino Del Bianco, 46enne di Mogliano (da tempo a Sforzacosta) indicato tra i migliori Pr d’Italia. Conferma importante infine per il 37enne Alex Sblendorio, vocalist originario di Manfredonia, ormai maceratese d’adozione. Emerso con le feste universitarie, è la voce del Brahma.