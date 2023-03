Discrezionalità amministrativa Norma, potere e controllo

’Norma, potere e controllo della discrezionalità amministrativa’ era il titolo del convegno organizzato dall’Università di Macerata, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati, in onore di Stefano Cognetti, autorevole amministrativista di Unimc, promosso dal professor Stefano Villamena. L’incontro, che ha registrato una grande partecipazione, è stato introdotto dal rettore John McCourt: "Stefano Cognetti, che per tanti anni ha insegnato Diritto amministrativo nella nostra università - ha detto - è un Maestro della materia ed è per me un piacere presenziare a questo evento che offre grande lustro all’Ateneo. Da rettore, mi trovo spesso ad applicare le “norme”, a misurarmi con il “potere” e la “discrezionalità” amministrativa. Son profili delicati e di grandissima importanza". Diciotto docenti hanno poi discusso di merito amministrativo, eccessi di potere, leggi e provvedimenti e molto altro riguardante la discrezionalità amministrativa: Sergio Perongini, Rosario Ferrara, Piera Maria Vipiana Perpetua, Margherita Ramajoli, Maria Immordino, Sebastiano Licciardello, Alfredo Contieri, Fabrizio Tigano, Francesco De Leonardis, Sara Spuntarelli, Enzo Cardi, Enrico Follieri, Diana Urania Galetta, Nino Paolantonio, Giuseppe Piperata e Alberto Zito. A presiedere è stato Franco Gaetano Scoca, specialista di Diritto amministrativo e fondatore dell’omonimo studio a Roma. Presenti anche il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Stefano Pollastrelli, il direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali Enrico Damiani, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, Paolo Parisella, e il presidente dell’Associazione italiana professori di Diritto amministrativo, Francesco Manganaro.