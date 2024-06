"Disegnare il moderno", mostra al Politeama per celebrare l’eredità manifatturiera

Una mostra immersiva per celebrare l’eredità manifatturiera di Tolentino, al Politeama. È "Disegnare il moderno. Nazareno Gabrielli e Franco Moschini: due imprenditori, un’eredità". Sarà inaugurata ufficialmente dopodomani, alle 17, e sarà visitabile fino al 20 luglio. Attraverso foto d’epoca, materiali inediti e video composizioni, i visitatori potranno vivere un percorso alla scoperta di storie, fatti e personaggi che hanno contribuito all’evoluzione della città e che l’hanno portata sotto i riflettori del design internazionale. "A partire dal fiume Chienti, che ha permesso la nascita della prima centrale idroelettrica delle Marche e di numerose industrie, si volgerà lo sguardo alla visione lungimirante di Nazareno Gabrielli prima e di Franco Moschini poi – spiegano i promotori –. La città di Tolentino, a partire dalla fine dell’800, è cresciuta con una forte vocazione manifatturiera, che la caratterizza ancora oggi. Un lungo percorso che corrisponde al fiorire dell’industria in Italia e, in particolare, all’evoluzione dell’arte applicata nella pratica del design. Lo stesso percorso che ha legato prima il cinema-teatro Politeama Piceno a Villa Gabrielli, e oggi il moderno Politeama Hub Culturale con Interno Marche Design Experience Hotel". L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Design Terrae, coinvolgendo i designer Raffaele Pierucci e Riccardo Mecozzi, con la collaborazione del Politeama e dell’agenzia Canenero, con allestimento di Fabbrika Kreativa. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20. Ingresso gratuito.