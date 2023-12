Disegnatore tecnico grafico, cucitore e falegname

Centro per l’impiego di Civitanova. Un disegnatore tecnico grafico, con conoscenza programmi photoshop e grafica, disegno 2d 3d, programma office, lingua inglese. Preferibile esperienza settore arredo moda. Sede di lavoro Recanati (codice offerta 2204, scadenza 15 dicembre). Un cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento con esperienza. Sede di lavoro: Montefano, contratto a tempo determinato (trasformabile), tempo pieno (codice offerta 277936). Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino, età max 29 anni per contratto di apprendistato (codice offerta 47802). Un falegname con esperienza. Contratto tempo determinato (trasformabile, rinnovabile) tempo pieno, sede operativa Recanati (codice offerta 162456). Cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.