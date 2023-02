Disegno dal vero per i più piccoli L’idea della Pinacoteca civica

La magia del teatro Annibal Caro rivive nelle raffigurazioni dei più piccoli. ‘Disegno dal vero’, iniziativa della Pinacoteca civica Marco Moretti, coinvolge gli alunni delle scuole elementari e medie della città. "E’ un progetto che portiamo avanti da diversi anni – spiega la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni – e che in questa edizione riproponiamo con forza. Stavolta un luogo differente: non più la pinacoteca, bensì il teatro Annibal Caro, dove i bambini sono impegnati nelle realizzazione di alcuni disegni, fino alla fine di marzo". Ed è interessante il come: "Possono scegliere un elemento preciso della struttura, ad esempio gli affreschi, che poi svilupperanno nel loro disegno. La bozza viene realizzata all’interno dello stesso teatro, poi una volta, concluso il disegno a matita, si procede con una fotografia delle stesse parti oggetto delle rappresentazioni. Una volta a casa o a scuola, si fa tutto il resto con i colori". Seduti sulle poltroncine del noto palcoscenico della città Alta e guidati dalle dottoresse Sonia Campolungo e Michela Calderoni del gruppo Sostegno educativo Civitanova, i primi giovanissimi si sono messi all’opera. L’entusiasmo non è mancato e presto si aggiungeranno nuovi ‘colleghi’. "Invito dunque tutte le scuole – conclude la Bruni – alla partecipazione, perché ci sono ancora giorni liberi. Per info: 0733.891019 e [email protected]".

Francesco Rossetti