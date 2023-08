Disfida di Treia: donne e giovani, Vallesacco fa l'en plein

Il quartiere Vallesacco è il primo a festeggiare nella 43esima edizione della Disfida del Bracciale di Treia, vedendo trionfare la squadra femminile e quella dei giovanissimi. Eccoli: Riccardo Tacconi, Vittorio Emili, Giorgio Sassaroli, Tobia Lucifero e Vittoria Spurio hanno superato per 7 a 5 il Borgo, replicando l’impresa della squadra femminile, che ha avuto la meglio sull’Onglavina. Nota di merito per la miglior giocatrice, Aurora Pasqualini, che si è aggiudicata il premio Sestilia Piermattei. Dopo la benedizione di trofei e Palio, la Disfida è entrata nel vivo. Tanti eventi in programma ogni sera e taverne aperte con menù a tema tipici della cucina maceratese. Oggi giornata clou: il corteo storico e la gara, nell’arena Carlo Didimi, saranno protagonisti assoluti e la città sarà attraversata dai quattro quartieri e dai loro abitanti vestiti dei costumi dell’epoca. Dalle 16.15 alle 19.45 attivo anche un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.