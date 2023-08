Disinfestazione antizanzare a Potenza Picena: la procedura da seguire

Finestre chiuse stanotte, a Potenza Picena, dove è prevista la disinfestazione anti-zanzare. L’intervento è previsto nella zona del centro storico e in parte lungo le frazioni di campagna. A darne notizia è il Comune di Potenza Picena, tramite un avviso pubblico condiviso sulla propria pagina istituzionale Facebook. "Nella notte tra oggi e domani, la disinfestazione verrà effettuata a Potenza Picena e nelle frazioni di San Girio, Casette Antonelli, Casette Torresi, Semprinia e Montecanepino – si legge sul social network –. Le sostanze utilizzate una volta distribuite non costituiscono motivo di pericolo o allarme per l’uomo, per gli animali domestici e neppure per la vegetazione". Tuttavia, sempre il Comune potentino, raccomanda a tutta la popolazione di tenere una serie di comportamenti in via prudenziale. Tra le varie cose, nel corso della nottata si dovranno tenere chiuse tutte le finestre di casa, sarà tassativo non lasciare gli animali domestici nel giardino, e ancora evitare di abbandonare la biancheria intima stesa all’aperto. "Onde evitare il contatto diretto con il flusso di erogazione, si raccomanda di porre in essere alcuni semplici comportamenti – aggiunge ancora l’ente comunale sulla sua pagina Facebook –. Per prima cosa chiudere le finestre delle abitazioni durante lo svolgimento della disinfestazione, non stazionare in prossimità degli autoveicoli che effettuano il trattamento e infine ricoverare animali domestici, biancheria, alimenti in luoghi protetti".