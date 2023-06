Disinfestazione notturna contro le zanzare: si parte

Parte la disinfestazione notturna contro le zanzare. Questo il programma dalla mezzanotte alle 6 del mattino nei seguenti giorni e nelle seguenti zone: Civitanova Alta-area industriale B e A la notte tra domenica 25 e lunedì 26; zona Centro e Borgo Marinaro la notte tra lunedì 26 e martedì 27; rione Risorgimento notte tra martedì 27 e mercoledì 28; a San marone notte tra mercoledì 28 e giovedì 29; zona Maranello notte tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno: Fontespina e IV Marine notte tra venerdì 30 e sabato primo luglio. Il Comune avverte che il tipo di insetticida usato non è nocivo per le persone, per precauzione invita la cittadinanza a seguire alcuni accorgimenti: non sostare fuori dalle proprie abitazioni, non lasciare le finestre aperte, non lasciare panni stesi, lavare accuratamente frutta e verdura.