"Disinteresse mortificante su Villa Buonaccorsi"

"La risposta della giunta regionale su Villa Buonaccorsi è aria fritta. A oltre tre anni dall’acquisizione non c’è una idea chiara sul suo futuro, malgrado rappresenti un’opportunità unica per la città. Il disinteresse del Comune e della Regione per il bene più significativo della nostra comunità è mortificante". Non ha peli sulla lingua l’ex deputato del Pd Mario Morgoni, che torna a parlare del complesso settecentesco di Potenza Picena comprato all’asta dallo Stato a febbraio del 2022. Nei mesi scorsi, il consigliere regionale del Pd Romano Carancini aveva presentato al governatore Francesco Acquaroli un’interrogazione. Ma i dem non sono soddisfatti della risposta della giunta regionale, arrivata qualche giorno fa. "Ci hanno spedito una relazione piena di dati tecnici, tutto fumo e niente arrosto – afferma Morgoni –. In primis viene ricordato che la Regione ha stanziato 10 milioni per la villa, eppure sono stati spesi appena 100mila euro per lavori che tra l’altro sono ancora in corso. Ma soprattutto non è stata data risposta sul percorso del federalismo demaniale, la procedura con la quale il ministero della cultura può trasferire la gestione di Villa Buonaccorsi a Regione, Provincia e Comune. Quanti anni devono passare per concludere la procedura?" Non finiscono qui le recriminazioni. "La Sovrintendenza non può continuare a gestire la villa, in quanto il suo compito è solo quello di restaurare i beni – riprende Morgoni –. Inoltre dalla relazione si evince che è stato affidato un incarico a una società, malgrado l’Università Politecnica delle Marche stia redigendo un progetto per la valorizzazione del complesso. Di recente il governatore Acquaroli ha fatto sapere di aver incontrato il ministro Alessandro Giuli per tracciare il punto su Villa Buonaccorsi. E allora, che elementi sono emersi dall’incontro?"

Giorgio Giannaccini