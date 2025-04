Dismesso il cane antidroga: "Ci sono altre necessità"

Dismesso il reparto cinofilo della polizia locale a Tolentino. Billy, pastore tedesco grigione, prima unità cinofila della polizia locale in provincia e la seconda nelle Marche, dopo Ascoli, era diventato agente a quattro zampe nel 2021 con l’amministrazione Pezzanesi e il comandante David Rocchetti. Ora, in una delibera della giunta Sclavi del 20 marzo, è stata decisa la "cessazione dell’attività". Il servizio potrà essere svolto, quando necessario, con l’unità cinofila del Comune di Ascoli "ottimizzando i costi e l’utilizzo del personale".

"Da un’analisi degli aspetti economico-organizzativi del servizio cinofilo – viene spiegato nel documento – sono scaturite delle criticità. L’animale ha necessità di continuo addestramento per almeno nove ore settimanali per essere operativo. Questa attività impegna per lo stesso periodo anche il conduttore-addestratore; l’impegno distoglie l’agente dalle attività ordinarie, perché il cane necessita di visite veterinarie, vaccinazioni ecc. Le operazioni dell’unità cinofila del Comune di Tolentino svolte a oggi si limitano a qualche intervento con i carabinieri. L’unità impegna l’agente addetto per quasi tutte le ore del suo servizio; questo comporta una conseguente revisione degli orari e dei servizi degli altri appartenenti alla polizia locale. Gli agenti hanno già notevoli difficoltà a svolgere le funzioni ordinarie a causa di una dotazione organica sottodimensionata. La carenza di personale è ancora più accentuata per le ulteriori attività di vigilanza legate ai cantieri post-sisma".

Il Comune evidenzia che di recente, alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura, è emerso che la polizia locale costituisce "un nucleo dedicato per intensificare i controlli nei cantieri con guardia di finanza e carabinieri". L’amministrazione aggiunge però che "non può non essere sensibile a un problema come quello della lotta allo spaccio di stupefacenti". Così ha valutato di contattare il sindaco di Ascoli per una convezione che consenta l’impiego della sua unità cinofila a Tolentino, secondo un programma da stabilire insieme. L’accordo servirà a garantire il servizio in base alle esigenze dell’amministrazione, in collaborazione con la polizia locale e/o su segnalazione delle altre forze di polizia. Billy resta con il suo conduttore, che ne è diventato proprietario.

Lucia Gentili