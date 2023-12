Disoccupati in calo, cresce il precariato

Nelle Marche il numero degli occupati aumenta del 3,5%, ma la crescita è rappresentata da lavoro precario ed è inferiore a quella del centro Italia e del Paese. I lavoratori part time sono il 32,8% del totale, un lavoratore su quattro è a tempo determinato, aumentano somministrati e intermittenti, rispettivamente del 3,5% e del 13,9%. È questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati Inps 2022 elaborati dall’Ires Cgil. Il precariato colpisce maggiormente i giovani: ad avere un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato è il 34,6% negli under 30 (era il 48% nel 2012), il 38,6% è in part time. A questa situazione si aggiungono bassi livelli retributivi: il 48,1% under 30 percepisce una retribuzione lorda media annua inferiore ai 10mila euro. Nel complesso, i lavoratori marchigiani con meno di 30 anni percepiscono una retribuzione media lorda annua di 12.102 euro, circa 8mila euro lordi in meno rispetto alla media della totalità dei dipendenti privati; anche i giovani a tempo pieno e indeterminato percepiscono in media 1.876 euro lordi annui in meno rispetto ai coetanei con la stessa tipologia di contratto su base nazionale. La situazione non è migliore per le donne. Per le lavoratrici sono significative le differenze retributive rispetto agli uomini: mediamente percepiscono 7.186 euro lordi in meno (-30,6%). Nelle Marche le lavoratrici sono 202mila (44,2%) e più della metà con un rapporto di lavoro part time (50,6%), solo una su tre ha un contratto a tempo pieno e indeterminato. "I dati sono la migliore risposta a chi afferma che non si riesce a trovare manodopera giovanile – afferma Giuseppe Santarelli (foto), segretario generale Cgil Marche – . Le condizioni sono orientate verso il lavoro povero, con un carattere di precarietà più accentuato".