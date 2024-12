Disoccupazione in aumento nelle Marche: 44.700 senza lavoro nei primi dieci mesi del 2024

Nei primi dieci mesi del 2024, nelle Marche risultano 44.700 disoccupati, 10mila in più rispetto all’analogo periodo del 2023. Se rapportato al 2022, invece, quando i disoccupati erano 42mila, il dato è meno pesante, 2.700 in più, ma poco rassicurante poiché segnala che tra il 2022 e il 2024, in valore assoluto, le Marche hanno registrato l’incremento più alto d’Italia, +6,4%, anche se percentualmente inferiore a quello della provincia autonoma di Bolzano (+17,9%) e della Valle d’Aosta (+23,8%).

Il fatto è che in tutte le altre realtà, nella provincia autonoma di Trento e in tutte le altre regioni, i disoccupati sono diminuiti, sia in valore assoluto che in percentuale. È questo il quadro, davvero poco lusinghiero, che emerge da un’indagine della Cgia su dati Istat.

"Nei primi due anni di governo Meloni, l’occupazione in Italia è cresciuta complessivamente di 847mila unità (+3,6%). Di questi nuovi posti di lavoro, 672mila sono lavoratori dipendenti e 175mila autonomi", sottolinea l’Ufficio studi della Cgia, che evidenzia come la crescita sia dovuta soprattutto agli over 50: sono 710mila su 847mila nuovi occupati, vale a dire l’83,8% del totale.

"Una tendenza – spiega la Confederazione – che si spiega con l’invecchiamento progressivo della popolazione lavorativa e nell’allungamento dell’età lavorativa, che negli ultimi anni ha frenato il pensionamento di tantissimi operai e impiegati. L’aspetto più determinante, però, è riconducibile al fatto che le imprese sono sempre più orientate ad assumere persone con esperienza che, in linea di massima, offrono maggiori garanzie di affidabilità e di sicurezza".

In questo contesto, però, i dati inerenti alle Marche sono disallineati. È vero, anche nella nostra regione il numero degli occupati è cresciuto, passando dai 639.300 del 2022 ai 641.100 del 2023 e ai 651.600 del 2024: in valore assoluto, tra il 2022 e il 2024, sono 12.400 in più (+ 1,9%).

Una crescita, peraltro, modesta (siamo al 15esimo posto su 21) e che va in ombra se si guardano i dati sulla disoccupazione, in crescita, come lo stesso indice di disoccupazione: era al 6,2% nel 2022, è sceso al 5,1% nel 2023, è risalito al 6,4% nel 2024.

Tutto questo mentre in Italia il numero dei disoccupati è mediamente diminuito del 12,2% e il tasso di disoccupazione medio è passato dall’8,1% del 2022 al 6,9 del 2024, con un calo dell’1,1%.