"Disorientati e sempre più soli, i giovani non vedono un futuro"

Stefania Carluccio, consulente della coppia e della famiglia per Il Faro, è una delle operatrici del nuovo sportello di piazza Mazzini: "Per quanto riguarda i giovani, il tema principe è l’immensa, estrema solitudine – spiega –, hanno tanta difficoltà a individuare il futuro che li attende, in generale sono disorientati, hanno le nostre stesse risorse e capacità e una spiccata intelligenza e sono agevolati dalla possibilità di accesso a una grande molte di informazioni, ma manca il senso di appartenenza sia al contesto sociale perché la politica non li supporta più come un tempo, sia alla famiglia, spesso in casa c’è un solo genitore presente". Il disorientamento di bimbi e ragazzi, prosegue Carluccio, "deriva in genere dal disorientamento che riguarda i genitori che spesso non si sentono adeguati, si sentono tanto insicuri nel rapporto coi figli, non c’è un manuale di istruzioni e vanno in tilt. Ma la bellezza è proprio nel mettersi in gioco e nel crescere insieme con i figli, invece noi adulti stiamo diventando sempre più fragili". Sul fronte della coppia, capitano spesso casi di violenza verbale e psicologica: "In queste situazioni è la dignità ad essere in gioco, purtroppo spesso non si avverte la violenza come tale. Alla coppia cerco di insegnare quindi la comunicazione non violenta, un nuovo tipo di linguaggio che non prevede l’accusa all’altro, non prevede recriminazioni. Oggi la coppia può avere strumenti per non perpetrare il copione".

Carluccio lavora proprio sul concetto del "noi": "Nella coppia non esistono l’io e il tu, è meraviglioso che due individualità che si mettono insieme creano una cosa nuova che è appunto il noi. Purtroppo i tempi che stiamo vivendo, veramente accelerati, ci tolgono il tempo di qualità che è quello che nutre questo noi, tempo da dedicarsi reciprocamente. Una volta nemmeno ci si pensava, perché erano altre le priorità, come arrivare alla fine del mese, mettere da parte i soldi, se far studiare o no i figli, e così via, era il periodo in cui si usciva dalla guerra. Oggi, priorità e bisogni sono diversi, stando nel benessere certe questioni sono scontate, le relazioni sono cambiate. La coppia ha tante pretese, c’è l’illusione di avere al fianco la persona che vada bene per tutta la vita, che ti comprende sempre, che ti ama tutta la vita, il mito di una felicità si raggiunge facilmente, invece bisogna incontrarsi e riconoscersi tutti i giorni. Questa è la difficoltà, quel ‘noi’ va nutrito con tempo di qualità, dialogo e comunicazione".

c. g.