Disostruzione delle vie aeree: le manovre efficaci

Successo di partecipanti, circa un centinaio, per il corso "Soccorribimbi – Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica" che si è svolto nel weekend a Porto Potenza. Sabato pomeriggio è stata gremita la sala conferenze dell’oratorio Don Bosco, dove si sono recati soprattutto diversi genitori e nonni che hanno così appreso con gli esperti le manovre necessarie da attuare in caso di simili emergenze. Piena soddisfazione è stata espressa da Mario Properzi, amministratore unico dell’Azienda Servizi Potenza Picena-Farmacie comunali, che ha organizzato l’iniziativa insieme al Centro di formazione Soccorriamo. Non a caso, il numero degli iscritti all’appuntamento ha toccato il tetto massimo consentito di adesioni e anzi molte persone si sono poi dette contente delle nozioni acquisite durante il corso, che si rivelato davvero utile.