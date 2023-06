Disperso in alto mare Cade dal peschereccio, salvato dopo cinque ore da una nave della Marina

di Giorgio Giannaccini

Tanta paura ieri, dopo che un pescatore anconetano di 54 anni è caduto dal suo motopeschereccio a circa 72 chilometri dalla costa, risultando a lungo disperso in piene acque internazionali, tra il mare anconetano e quello maceratese. Così, senza perdere tempo, sono scattate le ricerche serrate della Capitaneria di Porto che ha dirottato sul posto diversi mezzi navali e aerei, per cercare di ritrovare l’uomo. E dopo cinque ore, quando si pensava ormai alla tragedia, la bella notizia che non t’aspetti: l’uomo, Riccardo Bronzi, molto conosciuto nella sua città e tifosissimo dell’Ancona, è stato ritrovato e messo in salvo.

A quel punto è stato fatto salire su una nave della Marina militare, per poi essere soccorso prima dall’equipaggio e dopo dal 118. I fatti sono avvenuti intorno alle 9.30 a bordo del peschereccio "Rosa dei venti", che pratica la pesca a strascico e appartiene alla flotta anconetana, anche se per qualche tempo – diversi anni fa – faceva parte di quella civitanovese. A quell’ora i colleghi dell’uomo si sono accorti che Bronzi era sparito dall’imbarcazione, mentre stavano rientrando al termine dell’attività di pesca. Stando a una prima ricostruzione, che è ora al vaglio della Capitaneria di Porto, il 54enne sarebbe caduto in acqua per cause accidentali. Ad accorgersi della sua assenza è stato dopo un po’ l’armatore del motopeschereccio, che ha chiamato la Capitaneria di Porto chiedendo aiuto. Immediatamente, è partita una vasta operazione di ricerca per tentare di rintracciare l’uomo, coordinata dalla sala operativa del Settimo centro secondario di soccorso marittimo della Guardia costiera di Ancona. In breve è stato allestito un vasto dispositivo che ha visto sul campo sia mezzi navali che aerei, composto da due motovedette – una partita da Civitanova (Sar Cp839) e l’altra da Ancona (Sar Cp310) –, oltre a un aereo (Manta ATR42) messo a disposizione dal Nucleo aereo Guardia costiera di Pescara. Ben presto tutti i mezzi hanno raggiunto e battuto il largo, a circa 40 miglia dalla costa e cioè più o meno 72 chilometri, dove il peschereccio "Rosa dei venti" si trovava al momento della scomparsa di Bronzi. Alle operazioni hanno preso parte pure la nave Cabrini della Marina militare e una guardiacoste del locale Reparto aereo navale della Guardia di finanza. Alle manovre di ricerca, si sono uniti anche i pescherecci e le navi commerciali che transitavano nella zona, a testimoniare il grande spirito di solidarietà fra pescatori. Il tempo però passava inesorabile e quando ormai il peggio sembrava alle porte, ecco il ritrovamento dell’uomo. Verso le 15.30, dopo oltre cinque ore, Bronzi è stato visto galleggiare in acqua (ancora vivo) dall’equipaggio della nave Cabrini. I militari lo hanno subito soccorso e caricato a bordo, portandolo nella sala infermeria.

Per fortuna, il 54enne era alla fine in buone condizioni di salute, sebbene aveva difficoltà a camminare per via di un principio di ipotermia, causato dal lungo tempo trascorso in balìa del mare. Perciò è stato immobilizzato su una barella spinale, nell’attesa di tornare a terra. Poi lo sbarco al porto di Ancona, dove è stato affidato alle cure degli operatori del 118. Ma soprattutto, dopo un lungo spavento, un bellissimo lieto fine che era atteso da tutti.