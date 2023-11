Disponibili i vaccini anti-Herpes Zoster

Dal primo dicembre parte la somministrazione gratuita dei vaccini anti-Herpes Zoster in farmacia. "L’attività di vaccinazione avviata con la pandemia ha messo in evidenza l’importante ruolo svolto dalle farmacie nella campagna vaccinale - spiega l’assessore regionale Saltamartini -. Il modello pertanto potrebbe essere esteso ad altre vaccinazioni tipo l’Herpes Zoster, la quale in questa fase sperimentale è rivolta a 500 assistiti". La vaccinazione è gratuita, attraverso chiamata attiva, per i soggetti di 65 anni, di 50 o più anni con diabete mellito, patologia cardiovascolare, malattie polmonari croniche.