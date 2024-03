"Disponibilità di cassa e mutui: è assurdo"

"Il Comune che accumula soldi e non li utilizza nasconde ben altre verità". Dimitri Papiri (Kleos e Civitasvolta) apre domande sugli equilibri del bilancio. "La realtà – spiega – inquietante che lega tanti misteri tra cui bilanci incongrui, disponibilità di cassa crescenti e inutilizzate, mutui insensati e le condizioni di abbandono infrastrutturale della città per evidente parossistica mancanza di risorse, è legata alla enigmatica fase di riscossione del Comune. Due terzi dei crediti non vengono incassati e la liquidità apparentemente disponibile serve per garantire i debiti da pagare, il tutto in un contesto che grazie ad artifici tecnico-contabili protetti e stratificati, potrebbe nascondere qualcosa come 20 milioni di buco di bilancio".

Uno scenario che ha denunciato anche in un convegno pubblico, ma risposte dal Comune non sono arrivate. "Malgrado il silenzio di amministratori, burocrati e organismi di controllo – continua – il mistero sulla debordante cassa del comune di Civitanova ha alcuni indubitabili punti fermi; la Tesoreria del Comune dispone di liquidità per 22,2 milioni di euro di cui 6 vincolati ad opere o servizi ancora da realizzare e 16 milioni disponibili, ma inutilizzati da oltre tre anni. Un accumulo di denaro inspiegabile sottratto all’economia del territorio con una progressione che porta la cassa dai 3.3 milioni del 2017 ai 22.2 di oggi". Definisce "incoerenti i bilanci di previsione 2023-2025 e 2024-2026, i valori di cassa non veritieri e le verifiche dichiarate dal collegio di revisione dei conti nella relazione al bilancio 2024-2025 evidentemente non sono mai avvenute".

Il riferimento è "a documenti formali autorizzatori di spesa con valori diversi, che differiscono uno dall’altro di milioni: al 31 dicembre 2023 i conti correnti di Tesoreria del Comune hanno una giacenza di 22.474.087 euro, la previsione definitiva del bilancio 2023 formalizza una disponibilità di 23.864.573 euro, il bilancio di previsione 2024 di 13.101.104 euro e il programma esecutivo di gestione di 21.693.561 euro". "A questo – continua Papiri – si aggiunge la violazione normativa derivante dall’accensione compulsiva di mutui malgrado 22 milioni di euro in cassa di cui 16 disponibili, un assurdo amministrativo stante che il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato da questo sindaco nel 2020, consente il ricorso all’indebitamento solo se non sono presenti risorse finanziarie alternative".