Dispositivi medici, slitta il pagamento

Slitta al 30 novembre il pagamento del payback dei dispositivi medici. Una proroga da parte del governo accolta positivamente da Aform Confcommercio Marche che, però, sottolinea come adesso "è necessario valutare globalmente la situazione legislativa e cancellare una norma iniqua e incostituzionale, che lascia 1.800 ricorsi ancora in attesa di conoscere la propria sorte. Non si possono penalizzare le imprese che partecipano a dei bandi e poi dovrebbero pagare l’inefficienza del Servizio sanitario nazionale".