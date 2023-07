Disputa storica e giuridica su quale sia la vera sede dell’ex filanda Mattutini

Si è aperta una contesa, storica più che giuridica, sulla reale sede dell’ex filanda Mattutini che il Comune di Recanati nel progetto che ha redatto per partecipare al bando per i fondi del Pnrr, ha individuato nell’ex fabbricato, oggi in completo abbandono che sorge nell’area Camper in via campo Boario. Un discendente della famiglia Mattutini, invece, sostiene che l’ex filanda sarebbe il fabbricato sito al numero civico 17 di via Dalmazia. Un fabbricato quest’ultimo più confacente per dimensioni ad una filanda che non il piccolo fabbricato di via Campo Boario. Il sindaco Bravi dice che anche lui si è sorpreso "perché da moltissimi decenni si ha memoria che quel manufatto fosse l’abitazione del custode del Campo Boario".