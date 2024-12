Dissesti sulla strada comunale Mornano. Cambia la viabilità da giovedì fino a marzo

Divieto di transito sulla strada comunale Mornano per lavori di ripristino dei dissesti franosi. Dalla mezzanotte del 5 dicembre fino al 9 marzo, nel tratto a valle della proprietà privata di via Cavallino 15, modifiche alla viabilità, fatta eccezione per i residenti: per chi è diretto a Civitanova Alta proveniente dalla provinciale 485, deviazione a destra sulla strada Mornano/contrada San Domenico. Divieto di transito per i veicoli diretti alla zona industriale e provenienti dalla provinciale 10.