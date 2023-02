Nuova ordinanza della polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in alcune vie. In via Giuliano da Majano è prevista l’installazione di dissuasori di sosta nell’isola di traffico interdetta alla circolazione in prossimità dell’intersezione con via Valadier. In via Maffeo Pantaleoni scatta la parziale modifica della durata di sosta negli stalli regolamentati con disco orario che si trovano tra i civici 9 e 13 con durata massimo 60 minuti. In via Mancioli è previsto l’obbligo direzione a sinistra per tutti i veicoli che si immettono in via Lori; in contrada Morica, tra i civici 12 e 17, invece, scatta il divieto di transito per i veicoli sopra a 3,5 tonnellate, eccetto residenti e carico e scarico. In borgo Pompeo Compagnoni limite massimo della velocità di 40kmh, all’interno della frazione Montanello per tutti i veicoli provenienti da Macerata con direzione Santa Maria del Monte. In via Gasparri, infine, è prevista l’istituzione di passaggio pedonale sul lato destro; il diritto di precedenza nei sensi unici alternati all’intersezione con l’omonima via per tutti i veicoli provenienti da via Silone e diretti verso via Antolisei; la precedenza nei sensi unici alternati da via Antolisei per i veicoli diretti verso via Silone e l’installazione di uno specchio parabolico all’incrocio con l’omonima via, dal lato della scuola.