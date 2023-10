Distacco e restauro mosaici Matelica: spesa approvata. Domus patrizia epoca romana

La giunta comunale ha provveduto ad approvare la spesa di 30mila euro per il distacco e restauro dei preziosi mosaici romani rinvenuti nel 2006 in una domus patrizia, sottostante palazzo Tesei in piazza Garibaldi. L’operazione, coordinata con la direzione generale della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, fa seguito ad una nota dello scorso 25 luglio nella quale la stessa Soprintendenza aveva comunicato di ritenere "indispensabile, per la predisposizione progettuale ed economica dell’intervento, procedere a verificare lo stato di conservazione dei tappeti musivi richiedendo di incaricare una ditta di restauro con personale abilitato di redigere una relazione sullo stato del bene e indicare eventuali attività da realizzare per garantire l’ottimale conservazione e fruizione". Nei giorni seguenti, a seguito di un sopralluogo tecnico di mosaicisti di Ravenna, l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini aveva annunciato di aver "provveduto a presentare al dott. Santi, uno dei massimi esperti del settore, lo stato del mosaico e chiesto un preventivo con una relazione sul possibile distacco, così magari da arricchire lo spazio museale che andremo ad allestire sotto Palazzo Ottoni".

m. p.