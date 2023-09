Distintivi ed encomi alla Polizia locale impegnata nei mesi della pandemia

Sabato, alle 18, nella sala nobile del municipio a Pollenza si svolgerà la cerimonia di consegna dei distintivi di grado e degli encomi regionali Covid-19 per gli agenti della Polizia locale. A seguire, alle 18.30, sarà inaugurata la nuova sede degli uffici di Polizia locale in via Santo Spirito 10. Il Comune invita

la cittadinanza a partecipare. Questo corpo è un punto

di riferimento a livello di sicurezza, informazioni

e ordine pubblico.