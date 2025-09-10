"Distretto calzaturiero, preoccupa lo stato di salute delle aziende"

La centesima edizioni del Micam si è conclusa ieri con un bilancio in chiaroscuro. Una situazione che è stata anche al centro di confronti che i calzaturieri del distretto maceratese hanno avuto con il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Riccardo Achilli (nella foto) è da poco il presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Macerata. Al Micam lo stand della sua azienda la Marcos Nalini è stato meta di moltissimi compratori.

"La nostra azienda è stata fondata da più di cinquanta anni ed ha sempre avuto una spiccata propensione alle esportazioni grazie alla funzione svolta da mia madre. Lo stato di salute del distretto maceratese desta preoccupazione. Nel corso del mio mandato presidenziale intendo ascoltare le istanze delle imprese nella consapevolezza che per uscire da questa difficile situazione congiunturale occorre fare fronte comune anche attraverso un efficace strategia di marketing territoriale che coinvolga tante altre realtà". Natasha Stefanenko insieme col marito Luca Sabbioni e agli imprenditori titolari della Smart Trade di Sarnano ha presentato al Micam la nuova collezione di ciabatte di tendenza. "Abbiamo realizzato una capsule – ha detto Natasha Stefanenko – che ha riscosso molto interesse da parte dei compratori anche stranieri. I buyer arrivano in particolar modo dalla Germania, dal Belgio, dalla Spagna e dalla Francia".

Marco Camerlengo del calzaturificio Ducanero di Monte San Giusto ha detto: "In questa edizione del Micam abbiamo lavorato con i nostri clienti molti dei quali provenienti dall’estero e in particolar modo dai Paesi europei, dalla Cina e in maniera più contenuta dagli Usa. Occorre senza dubbio individuare nuove strategie per dare un nuovo slancio alla rassegna". Claudio Scocco del calzaturificio Donna Soft di Civitanova "La nostra azienda vende il 30% della proprio produzione in Italia la restante parte viene esportata. Il mercato russo è ancora molto interessante anche se il loro potere di acquisto si è ridimensionato. I nostri clienti russi sono tornati anche se in Russia il potere di acquisto è diminuito".

