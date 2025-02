Distribuite cinque tonnellate di alimenti. Il progetto "Buon fine" nel maceratese

Coop Alleanza ha distribuito nell’ultimo anno 5 tonnellate di merce alimentare nel Maceratese, garantendo quasi 30 pasti giornalieri a persone e famiglie in difficoltà. Con l’avvicinarsi della giornata di prevenzione dello spreco alimentare, in calendario domani, Coop Alleanza 3.0 condivide i risultati raggiunti con "Buon fine", il progetto della cooperativa che permette di trasformare lo spreco in solidarietà. Il progetto collettivo che inizia da un controllo attento dei prodotti, per recuperare quelli vicini alla scadenza o con piccoli difetti, ma ancora perfettamente adatti al consumo; i soci possono acquistare i prodotti prossimi alla scadenza con riduzioni di prezzo dal 30 al 50% risparmiando e, al tempo stesso, aiutando a contenere gli sprechi. Gli articoli rimasti invenduti vengono destinati in solidarietà alle realtà locali. Nelle Marche il progetto ha coinvolto complessivamente 12 negozi, due dei quali nel Maceratese, permettendo di donare complessivamente a 22 realtà della regione 80 tonnellate di cibo che hanno garantito più di 430 pasti a persone e famiglie in difficoltà.