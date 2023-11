"Distributore nuovo?. No, rimarrà l’attuale". Vittori replica a Consalvi

"La compagnia ha escluso in maniera categorica la realizzazione di un nuovo impianto: manterrà quello attuale". Così il sindaco Michele Vittori (nella foto) ha concluso in Consiglio comunale il dibattito sull’interpellanza presentata da Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli", riguardo alla mancanza di un distributore di carburanti nel capoluogo. Al momento, in pensione il gestore, funziona il servizio di self service. Consalvi aveva chiesto in particolare "se il Comune avesse individuato un’area idonea per la costruzione d’un nuovo impianto e se, per aprirlo c’è la volontà da parte dell’azienda petrolifera". Sull’argomento è intervenuto il consigliere Stefano Filonzi, informando che l’amministrazione municipale si è attivata per risolvere il problema. "La Ip – ha precisato Filonzi – sta effettuando colloqui per garantire i servizi: entro pochi giorni verrà incaricato un nuovo gestore". Quanto alla costruzione d’un nuovo impianto "il Comune aveva individuato un’area idonea, su cui esistono vincoli archeologici. La volontà c’è, purtroppo esigenze di mercato non inducono le azienda a investire". Consalvi si è dichiarato parzialmente soddisfatto di quanto gli è stato risposto. In apertura di seduta, Vittori ha comunicato che lungo la strada comunale già molto frequentata da Capo di Rio ad Avenale, dove in zona Cerquetana il transito è bloccato per l’esecuzione di lavori, da lunedì il traffico sarà parzialmente ripristinato istituendolo a senso unico alternato. E intanto domani alle 18, nella Sala Verdi della residenza municipale, si terrà la prima riunione per l’insediamento dei componenti del consiglio comunale dei ragazzi, con la proclamazione della neo-sindaca Giorgia Rosetti, della Giunta, e l’esposizione del programma.

Gianfilippo Centanni