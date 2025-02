Distributori dei sacchetti, ecco dove trovarli

L’assessore Sabrina Bertini ha confermato che sono stati individuati i punti strategici per l’istallazione di due distributori automatici dei sacchetti dei rifiuti per la differenziata: per la loro installazione il costo si aggira sui 16.000 euro ciascuno di cui, però, 7.000 sono il risparmio determinato dall’abolizione del microchip sui sacchetti blu. Inoltre, con il pensionamento previsto entro l’anno del dipendente comunale che distribuisce i sacchetti dei rifiuti, il Comune può assumere un altro impiegato da utilizzare in altri settori strategici. "Un distributore automatico - afferma Bertini – sarà istallato nel quartiere Le Grazie, vicino alla casetta dell’acqua, nel parcheggio sotto la chiesa, a servizio di tutta la zona delle Grazie, Fontenoce e anche Montefiore. Per il centro storico, invece, il distributore sarà collocato sotto l’ascensore di Porta San Domenico, in una zona ben illuminata e videosorvegliata". Se le risorse lo permetteranno, saranno aggiunti altri distributori. Il Cosmari, l’ente che gestisce la raccolta, sta ora cercando un fornitore per i nuovi distributori, che dovranno contenere tutti i tipi di sacchetti, inclusi quelli per la carta, per garantire una raccolta completa ed efficace. Un altro tema centrale è arrivare in tempi brevi alla raccolta puntuale. Per questo è stato lasciato il microchip per i sacchetti gialli della indifferenziata. Bertini conferma che il progetto è ancora in fase di sviluppo e dipenderà anche dalla tipologia di lettori installati nei green point. "Il sistema dovrà essere adattato alle necessità di ogni area, ma l’obiettivo è di avviare la tariffazione puntuale, in linea con le normative europee e nazionali", ha aggiunto sottolineando che "la decisione di ridurre il porta a porta e promuovere i punti di raccolta è una scelta condivisa e ben ponderata che mira a un miglioramento dei servizi e a una riduzione dei costi operativi. Inoltre, i mezzi e le attrezzature necessarie per il servizio porta a porta rappresentano una spesa significativa che sarebbe difficile sostenere a lungo termine".

L’assessore ha anche accennato a un altro importante progetto in fase di avvio: la creazione di raccoglitori per bottiglie di plastica. Questo progetto, che vede coinvolti Cosmari e Ata, mira a incentivare il riciclo della plastica e il riutilizzo di materiali, contribuendo anche a ridurre il volume dei rifiuti destinati alle discariche. La Giunta ha già deliberato la partecipazione ad una manifestazione di interesse per avviare il bando e sono in corso le fasi preparatorie.

Asterio Tubaldi