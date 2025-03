Distributori, presto la riapertura

È stata accolta con sollievo dai cingolani la notizia di una possibile, prossima riapertura del distributore di benzina. "Nelle prossime settimane verranno riaperti i due punti-vendita di carburanti situati nel comune di Cingoli" ha infatti comunicato il sindaco, che con un post su Facebook ha voluto "fare un po’ di chiarezza" sulla situazione delle stazioni di rifornimento esistenti nel capoluogo, all’inizio del viale della Carità e nella frazione Troviggiano.

Nelle scorse settimane il problema era stato evidenziato più volte, precisando che l’amministrazione comunale era intervenuta sollecitando la compagnia a provvedere al ripristino dell’importante servizio. "Le due pompe – ha spiegato Vittori – inclusa quella situata a Chiesanuova di Treia, erano gestite da un operatore che è venuto a mancare. È evidente che l’amministrazione comunale non può sostituirsi all’impresa, né può istituire o gestire distributori, ma mi sono attivato da tempo per cercare di risolvere la situazione. Ho infatti sollecitato più volte la compagnia Ip sia tramite telefono che Pec, per sollecitare la soluzione". E questa è ormai imminente.

"Finalmente – ha precisato Vittori – la compagnia mi ha comunicato che, dopo aver avviato la ricerca e la selezione di un nuovo gestore, è stato individuato un candidato idoneo e sono in fase di preparazione i documenti necessari". Questo significa – ha ribadito Vittori – che nelle prossime settimane i due punti-vendita saranno riaperti. Spero che queste informazioni possano fare finalmente chiarezza sulla situazione. Sto seguendo la questione da vicino e che continuerò a farlo fino a quando il servizio non sarà ripristinato completamente".

Gianfilippo Centanni