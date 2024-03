Distributori scassinati a scuola, condannato 62enne

Per aver scassinato i distributori automatici, portandosi via 59 euro, è stato condannato ieri il 62enne Giordano Micucci. Fermato dai carabinieri dopo il furto, aveva protestato: "Con questo caldo, vogliamo passare tutta la giornata in caserma per 50 euro? Era meglio se facevo le rapine". Il fatto era successo il 23 giugno del 2019. Poco prima delle 6 di mattina, l’allarme era suonato al liceo artistico Cantalamessa, e la centrale operativa dei carabinieri aveva inviato una pattuglia in via Cioci. A scuola era tutto spento, sulle porte non si vedevano segni di scasso, ma con il vicepreside i militari erano entrati a controllare, e così avevano visto che tre dei cinque distributori automatici di merendine e bibite erano stati rotti e le cassette con gli spicci vuotate. I carabinieri avevano fatto qualche giro di controllo, e poco dopo in centro avevano rintracciato Micucci, soggetto noto per episodi analoghi. Lo avevano fermato per un controllo, e nelle sue tasche avevano trovato un mucchio di spiccioli. Così il 62enne era stato accusato del furto a scuola. Ieri mattina per lui si è chiuso il processo per quell’episodio. Il pm Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a un anno di reclusione, anche per via dei precedenti penali dell’imputato. Il giudice gli ha inflitto la pena di otto mesi e 800 euro di multa. Contro la sentenza Micucci, difeso dall’avvocato Massimo Pistelli, potrà fare appello per respingere l’accusa.