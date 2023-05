Distribuzione dei quotidiani nel cratere sismico: approvata la mozione presentata da Pasqui

Approvata ieri, all’unanimità, dal consiglio regionale delle Marche la mozione sulla "distribuzione dei quotidiani in alcuni Comuni del cratere sismico", con primo firmatario il vicepresidente dell’assise Gianluca Pasqui. Obiettivo: dare continuità al servizio di consegna di giornali e quotidiani in alcuni paesi duramente colpiti dal terremoto. "Zone in cui è presente una grande componente di popolazione anziana, che trova nella carta stampata il principale mezzo per informarsi – viene spiegato – e dove, negli ultimi anni, la distribuzione di giornali e quotidiani nelle edicole dei Comuni dell’entroterra è stata particolarmente difficile". "Mi sono confrontato con l’Adriatica Press, società che gestisce la distribuzione – precisa Pasqui – e ho visto nell’amministratore Cristiano Artoni la massima disponibilità a trovare una soluzione condivisa. Il distributore ha dei costi che sono di molto superiori alle entrate per rifornire i punti vendita dell’entroterra; malgrado ciò, ha manifestato la volontà di proseguire nel servizio a fronte di un contributo della Regione che consenta quantomeno di evitare perdite economiche. Si tratta di una cifra abbordabile. Ho subito informato il presidente Acquaroli e la giunta regionale in modo da reperire nel minor tempo possibile i fondi necessari".