"Distrutta anche l’insegna: sono stufo"

"Ho sempre cercato di lasciar correre e far buon viso a cattivo gioco, ma adesso basta. Sono stufo". Si è espresso così Tonino Menghini del ristorante La Torre Antica di Recanati dopo l’ennesimo atto vandalico subito lo scorso venerdì notte. Questa volta a farne le spese è stata l’insegna luminosa in legno e plexiglass, distrutta dai soliti vandali notturni, in preda forse a qualche bicchierino di troppo. Il ristorante è posto all’interno dei giardini pubblici e l’insegna luminosa, visibile anche da lontano, costituisce l’unico richiamo pubblicitario, soprattutto nelle ore serali, per i possibili avventori. Un danno che ha mandato su tutte le furie i gestori del locale a conduzione familiare che hanno già sporto denuncia ai Carabinieri. Per ora nessun indizio sugli autori del raid vandalico anche se, in base ad alcune testimonianze, sarebbero stati raccolti elementi utili alla loro identificazione. Il barbaro gesto è avvenuto verso l’una di notte, dopo la chiusura del locale. Non è la prima volta che il ristorante viene preso di mira dalle bravate di malintenzionati che scelgono, come luogo di ritrovo per prolungare la serata, i giardini pubblici che non sono muniti di sistema di videosorveglianza: l’unica telecamera è quella che guarda l’area di entrata del liceo Classico, ospitato all’interno di Palazzo Venieri. Non è, inoltre, la prima volta che questi bulli della notte si divertono prendendosela, oltre che con il verde e l’arredo dei giardini, anche con i tavolini e le sedie poste sul terrazzo del ristorante. Atti vandalici che generalmente accadono nel corso dei weekend. "Va bene festeggiare e divertirsi, ma servirebbe che qualcuno controllasse quello che succede all’esterno dei locali quando cala la notte" continua Menghini. Non proprio un periodo fortunato per il locale, quello a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Lo scorso dicembre, infatti, il vento forte ha divelto la struttura esterna sradicandola dai suoi cardini e provocando parecchi danni, oltre a privare il ristorante della sua area più capiente in quanto a coperti. Sono in attesa ora del nulla osta della Soprintendenza per iniziare i lavori per la nuova struttura esterna.

Antonio Tubaldi