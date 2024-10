Distrutto il murales alla stazione: "Lavori necessari dopo il sisma"

Il caso del dipinto di Carlo Gentili, "La prima stazione d’Italia dedicata alle donne", di 33 metri quadrati, distrutto con i lavori alla stazione di Tolentino, è destinato a far discutere. Troppe leggerezze commesse ed è venuto meno il rispetto nei confronti dell’artista di Tolentino, che ha realizzato l’opera nel 2008, pagata dal Comune. "Un’offesa nei confronti del mondo femminile cui il dipinto era dedicato – ha detto l’artista – e una gravissima operazione di stampo vandalistico: distruggere l’opera d’arte dedicata all’universo femminile è un atto inqualificabile e gravissimo". Oggi le Ferrovie spiegano l’accaduto. "Nella stazione di Tolentino è in atto un importante intervento di consolidamento sismico dell’intero fabbricato viaggiatori. L’intervento prevede un intonaco armato, per realizzare il quale occorre rimuovere l’intonaco preesistente. Il consolidamento sismico non ha permesso di fare diversamente anche a scapito del murale".

Di quanto accaduto all’interno del locale viaggiatori non è al corrente l’amministrazione comunale, che dice di aver ricevuto una comunicazione di revoca della concessione d’uso dello spazio per consentire i lavori di consolidamento sismico. Gentili ricorda anche che per l’inaugurazione, il 21 dicembre del 2008, fu stampata una cartolina del dipinto con annullo postale e che quella di Tolentino era divenuta la prima stazione in Italia dedicata alle donne. "C’è stata una gravissima mancanza di rispetto da parte delle Ferrovie dello Stato – aggiunge Carlo Gentili –. Avrebbero potuto organizzare un incontro tra il Comune committente dell’opera, me come artista e le Ferrovie. Avremmo potuto trovare una soluzione, come una fotografia digitale professionale per trasportare l’immagine su un materiale da rimettere al posto del murale distrutto. Avremmo potuto fare una nota congiunta per spiegare le motivazioni dello smantellamento del dipinto del quale, su richiesta delle Ferrovie o del Comune mi sarei reso disponibile a farne uno simile. Domenica, quando ho scoperto l’accaduto ho rischiato un malore. Mi sono disorientato, ho pensato di aver sbagliato stazione poiché non potevo immaginare che un dipinto così grande e unico potesse essere stato abbattuto a colpi di martello pneumatico". Gentili non nasconde di essere disponibile a riproporre un analogo progetto, ma vuole un confronto con le Ferrovie e il Comune, che ha commissionato l’opera e pagato il materiale per realizzarla e che, quindi, ne era il proprietario.

Marcello Iezzi