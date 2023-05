Disturbi respiratori del sonno in aumento, come affrontarli

Oggi (alle ore 14) e domani (dalle 13.30) ci sarà un interessante convengo, intitolato "Disturbi respiratori nel sonno – Osas e dintorni", che sarà ospitato nell’auditorium Banca Marche dell’Università di Macerata. E’ organizzato dalla dottoressa Francesca Marchesani, direttore della Uoc di Pneumologia dell’ospedale di Macerata, in collaborazione con le colleghe Antonina Re e Alessia Resedi della Pneumologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, e vede il patrocinio dell’Aipo (l’Associazione italiana degli pneumologi ospedalieri). "L’apnea ostruttiva nel sonno (Osa), purtroppo, è ancora una patologia sottostimata e sotto-diagnosticata, - spiega Marchesani –. In Italia si stima ne siano affette circa 7.5 milioni di persone, di cui 4 milioni con un quadro moderato-grave. E’ un disturbo respiratorio caratterizzato da episodi ricorrenti di ostruzione completa o parziale delle alte vie aeree durante il sonno". "Nelle Marche sono attivi dei Centri di medicina del sonno – sottolinea l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini - a cui i cittadini possono rivolgersi. Queste problematiche colpiscono molte persone, pregiudicano la qualità della vita e spesso non è dato sapere come affrontarle né tanto meno come risolverle. L’aiuto di uno specialista diventa quindi essenziale". Il convegno, rivolto ai medici specialisti e a quelli di medicina generale, prevede tre sessioni di lavori in cui parteciperanno relatori di livello nazionale.