Dito amputato nel macchinario. Imprenditore accusato di lesioni

Una operaia si amputa un dito della mano mentre sta lavorando, sotto accusa finisce il datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali colpose.

L’incidente era avvenuto il 26 settembre 2023, nella ditta Simeg di San Severino. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, Oliviero Rotini, 65enne di San Severino, quale legale rappresentante della ditta e come tale datore di lavoro, per negligenza e imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul luoghi di lavoro, avrebbe causato alla dipendente lesioni personali gravissime, e in particolare l’amputazione a livello della falange intermedia del terzo dito della mano e una ferita della falange intermedia, con prognosi di oltre quaranta giorni e un indebolimento permanente della funzionalità della mano.

Secondo l’accusa la donna, assunta con un contratto a tempo determinato, non avrebbe ricevuto alcuna formazione specifica per le mansioni a cui era stata assegnata, ma solo una formazione generale di quattro ore in e-learning, e le sarebbe stata fatta usare una macchina troncatrice che, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, "era obsoleta, difettosa (riparata più volte) e mancante di una parte della copertura della lama".

Per quanto accaduto, alla ditta viene contestato anche un illecito amministrativo relativo alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’operaia, eseguendo il taglio di profili in cartone per l’imballaggio delle lastre di marmo, era rimasta ferita in maniera piuttosto grave. Sul posto erano intervenuti il personale del 118 e, per gli accertamenti, gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che avevano effettuato le indagini.

L’altro giorno in tribunale a Macerata l’operaia, attraverso il suo avvocato Esildo Candria, ha chiesto di costituirsi parte civile. L’udienza è stata quindi rinviata al 19 giugno.

L’imputato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Igor Giostra; nel corso del processo potrà dare la sua versione dei fatti sulle circostanze dell’infortunio.

Chiara Marinelli