Diva Verrucci compie cento anni. Festa con i familiari e il sindaco

Diva Verrucci è nata il 18 aprile del 1925 e nella giornata di ieri, stretta nell’abbraccio della sua bellissima famiglia, ha festeggiato le cento primavere. Lavoratrice instancabile, trascorreva le sue giornate tra le cassette da impilare nella fabbrica di pomodori e il mestiere di sarta che aveva imparato in bottega. Tre i figli cresciuti insieme con il marito Giuseppe, da tutti conosciuto come "Delio de Bilò". Quattro i nipoti e i pronipoti che oggi la rendono nonna di due generazioni. Così, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco Noemi Tartabini le ha fatto visita per celebrare insieme con lei e i suoi cari questo importante traguardo, consegnandole una pergamena celebrativa a nome di tutta la città. Per l’occasione erano presenti i sacerdoti della parrocchia di Porto Potenza, tra cui il parroco emerito don Cesare Di Lupidio e il parroco don Massimo Fenni.