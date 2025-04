Diventare deejay, videomaker o tecnico del suono. Arrivano i corsi gratuiti con il Comune e Il Palco

L’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Civitanova vuole dare l’opportunità ai giovani di avvicinarsi a professioni quali tecnico del suono, videomaker o Dj, frequentando in maniera gratuita i laboratori curati dall’associazione Il Palco Laboratorio musicale, con il coinvolgimento di esperti che lavorano nel mondo delle professioni musicali. Si tratta di un punto di partenza importante per chi sogna una carriera nel mondo della musica.

Il progetto, denominato "Tra le quinte della musica", è stato avviato a febbraio, e ora viene rilanciato per dare maggiori possibilità di adesione, allargando sia la fascia d’età per le iscrizioni (dai 16 ai 35 anni) con richiesta di un’adesione minima di 8 partecipanti e massima di 15. La partecipazione ai percorsi formativi è completamente gratuita. I corsi avranno inizio tra maggio e giugno, per due ore settimanali consecutive di lezione e un totale di 30 ore, da svolgersi nella sede dell’associazione in via Guerrazzi.

Le attrezzature saranno fornite dall’organizzazione. Gli iscritti si potranno cimentare in registrazioni audio e mixaggio eventi live e in streaming (progetto "Laboratorio di tecnico del suono"); realizzazione riprese video di eventi live e in streaming – montaggio video (progetto "Corso di videomaker"); realizzazione di mixaggi in eventi live e in streaming (progetto "Laboratorio per Dj"). Il bando è nel sito internet del Comune di Civitanova e sui i canali social dell’ente. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile.