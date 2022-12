"Diventerà un Parco a misura di famiglia"

di Lucia Gentili

È la prima direttrice del Parco archeologico di Urbs Salvia, il più grande della regione. L’archeologa maceratese Sofia Cingolani, è funzionario della Direzione regionale musei Marche. E anche direttrice dei Musei archeologici statali di Ascoli Piceno e di Cingoli. Dal 2 novembre, tramite un concorso interno del Mic, ha assunto anche questo nuovo incarico. Per la Cingolani si tratta di un "ritorno a casa", alla luce del "legame affettivo" che dai tempi dell’università si è creato con Urbs Salvia.

Un bilancio di questi primi due mesi?

"Per quanto riguarda il Parco al momento sono ancora in fase di studio. È una realtà che conosco molto bene dal punto di vista scientifico; tuttavia, come sempre accade, assumere un nuovo incarico implica l’esigenza di un’analisi molto approfondita del contesto nel quale si andrà ad operare. Fondamentale, in questa fase, è anche il confronto con tutti gli attori istituzionali attivi da anni nell’ambito del Parco e del territorio, confronto che sfocerà probabilmente in un accordo di valorizzazione finalizzato anche a mettere a sistema le competenze e i ruoli di quanti, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione. Solo successivamente potremo avviare una programmazione strategica e pianificare azioni concrete di valorizzazione".

I propositi per il 2023?

"Gli obiettivi sono molti, ma sarà importante procedere per gradi e senza fretta. Il Parco dovrà crescere, migliorare dal punto di vista della fruizione. Cominceremo a lavorare su una nuova identità del Parco. Grazie al Progetto Transfer, progetto europeo di cui Unimc è capofila, abbiamo già creato un nuovo logo. Si comincerà inoltre a lavorare per implementare e organizzare l’offerta didattica per le famiglie e per le scuole, progettare l’apertura di nuovi percorsi e la valorizzazione degli esistenti con una nuova cartellonistica. Un ruolo importante sarà quello rivestito dal ricorso alle nuove tecnologie. Una delle azioni pilota del Progetto Transfer, a cura dell’università di Macerata, è stata la realizzazione di una visita virtuale dell’area artigianale delle fornaci di età repubblicana, presentata a dicembre al Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona e a Urbisaglia e presto a disposizione dei visitatori del Parco che potranno virtualmente esplorare una realtà oggi non più visibile".

Il suo obiettivo è rendere il Parco veramente per tutti. In che modo?

"Rendere i nostri musei e i parchi accessibili significa attuare un fondamentale dettame democratico, quello dell’articolo 9 della Costituzione italiana. Ciò significa non solo far sì che i nostri percorsi siano percorribili agevolmente ma anche che tutti siano in grado di comprendere e quindi fruire appieno del patrimonio lavorando sulla comunicazione e sul linguaggio. Il patrimonio archeologico è particolarmente complesso da comunicare e il nostro ruolo deve essere quello di interpretare, tradurre, e ricomporre le tracce in un racconto intellegibile, lavorando in un modo complessivamente inclusivo. Solo in questo modo è possibile sensibilizzare le comunità e avvicinarle al proprio patrimonio che rappresenta una vera e propria eredità da tutelare e valorizzare affinché possa essere tramandato alle generazioni future".

È un mondo per donne il suo (cioè il settore in cui opera)?

"Non credo in questa distinzione. Il mio è, come molti altri, un lavoro impegnativo, fatto di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni e ho il privilegio di svolgerlo come funzionaria del ministero della Cultura. Quello archeologico è invece un settore purtroppo ancora molto complicato per tutti i colleghi, indipendentemente che siano donne e uomini, che fanno la libera professione".