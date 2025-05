"Diventeremo l’immondezzaio delle Marche"

"Ricordando che i criteri di localizzazione previsti dal piano regionale dei rifiuti mettono la provincia di Macerata in pole position come area ideale ad accogliere l’inceneritore, si può concludere che l’approvazione di questo piano condannerà il nostro territorio a divenire l’immondezzaio delle Marche, dove saranno bruciate 370mila tonnellate di rifiuti tra normali e speciali pericolosi, una quantità 15 volte superiore a quella trattata dal vecchio termovalorizzatore che era presente al Cosmari". È questo il fosco futuro che ci aspetta secondo Sandro Bisonni, co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Macerata, dopo l’annuncio, da parte della Regione Marche, della conclusione dell’iter procedurale del nuovo Piano regionale dei rifiuti che presto dovrebbe arrivare in Consiglio per l’approvazione definitiva. "Se questo dovesse realmente accadere – sottolinea l’ex consigliere regionale Bisonni – si concretizzerebbero aspetti devastanti. In primo luogo si ridurrebbero le distanze di sicurezza dai centri abitati per discariche e inceneritori, portandole addirittura a zero. Secondariamente si realizzerebbe un unico ambito territoriale regionale che permetterà lo spostamento agevole dei rifiuti da una provincia ad un’altra, aspetto legato alla terza disgrazia cioè la realizzazione, a questo punto inevitabile, dell’inceneritore regionale, per un costo previsto di 370 - 500 milioni di euro, da sostenere attraverso attraverso un project financing, vale a dire con l’ingresso dei privati nel servizio di gestione dei rifiuti e prevedibile conseguente ulteriore aumento della Tari". Alleanza Verdi e Sinistra si oppone fermamente a quella che definisce "una vera e propria follia", e fa appello a tutte le forze politiche alleate e ai cittadini tutti affinché facciano sentire "la propria voce di contrarietà e sdegno per un piano che non punta sull’economia circolare ma solo sulla combustione old economy, ormai datata e pericolosa".

f. v.