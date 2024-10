DiVento festival, eventi a tema ’gli invisibili’

Da domani a domenica a Tolentino va in scena la 5ª edizione del "diVento Festival" organizzato dall’associazione Tolentino Arte e Cultura nella sala lettura-ex centrale del Ponte del Diavolo. Tema di quest’anno: gli invisibili. Domani alle 21.15 si parte con l’introduzione di Fiorella Sampaolo, a seguire spazio cinema: "Lo sguardo sulla realtà come valore sull’opera filmica" a cura di Leonardo Ranzuglia in dialogo con giovani registi e visione di cortometraggi di loro produzione. Sabato, alle 15.30, visita guidata gratuita al Poltrona Frau Museum "Armonia visibile" (vedere l’invisibile nel visibile). Alle 17.30 presentazione della mostra "Vita da volontario" a cura della Sampaolo, il racconto fotografico di Pietro, 17 anni, volontario al Meeting di Rimini, e il suo desiderio di bellezza sperimentato attraverso una fatica condivisa che genera e costruisce. Alle 18.30 appuntamento con Gianfranco Lauretano, direttore artistico del festival, docente, poeta e scrittore, il docente e scrittore Nicola Campagnoli e il docente Gabriele Codoni.

Dopo la cena comunitaria, alle 21.15, "La lettura è come il pane: nutrimento terrestre e celeste", conversazione teatrale con l’attore Giorgio Colangeli e lo scrittore Lucilio Santoni. Domenica alle 18.30 "Gli invisibili, tra Assisi e la stazione Termini": lettura di testi a cura di Davide Rondoni. Accompagnamento musicale di Alessandro Pellegrini, cantautore di Ancona. Dopo la cena comunitaria, alle 21.15 talk musicale con Appino in "Humanize". Andrea Appino, noto semplicemente come Appino, dal 1995 è penna, voce e chitarra dei The Zen Circus. "ll diVento Festival è nato nel 2019 da un gruppo di amici con il desiderio di rilanciare il territorio, provato dal sisma, attraverso la creazione di momenti bellezza dove le arti (musica, cinema, teatro, poesia, fotografia) si incontrano in un percorso a tema – spiegano i promotori –. "diVento" è un gioco di parole fra il diventare e il vento che ti spinge. La persona che ciascuno di noi è tende a un’evoluzione continua, per questo il diVento è anche un viaggio alla scoperta della propria identità, sia per gli spettatori che per gli artisti coinvolti, per chiunque vi prenda parte".