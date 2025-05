Diverse classi firmano il podcast: "Let’s go Stem"

Otto classi delle Scuole secondarie di I grado di Cingoli e Apiro hanno realizzato un podcast dal titolo "Let’s go Stem", dedicato alle discipline di Science, Technology, Engineering, Mathematics. Gli alunni sono stati seguiti dalla professoressa Caroline Liquit e ogni classe ha prodotto una puntata del podcast che ora verrà pubblicato sul sito dell’Istituto comprensivo "Coldigioco Mestica" di Cingoli. Oltre a farci conoscere i diversi campi di "Stem" e a permetterci di sviluppare le competenze tecniche necessarie alla realizzazione di un episodio, questa esperienza è stata interessante perché le lezioni si sono svolte sempre in inglese e lo stesso podcast è in inglese.

Alla nostra classe è stato assegnato il tema della tecnologia unita all’arte. Nei primi giorni la professoressa Caroline ci ha spiegato cosa significa Stem, cos’è un podcast e come la tecnologia si possa abbinare all’arte. Un esempio? L’ologramma. Vengono infatti create delle immagini virtuali che sembrano reali anche se sono proiettate da un marchingegno. Di questo e altro abbiamo raccontato nella nostra puntata. Ah dimenticavamo... Per chi non lo sapesse il podcast è diventato oggi un importante sistema di informazione utilizzato da radio, tv, giornali e siti per approfondire argomenti di ogni genere attraverso delle "serie" che appassionano spesso anche noi giovani.