Divertimento a teatro. Quattro serate brillanti

Presentata ieri mattina "Brillanti a teatro", la nuova rassegna di prosa a Caldarola dal 28 febbraio al 4 aprile, organizzata dalla Compagnia Valenti. Quattro appuntamenti con spettacoli divertenti - e dunque brillanti -, "Gesticolors", "Lo chiamavano Trio", "L’italica madre" e "A palle! A palle! A palle!", dove la comicità si lega a riflessioni sull’attualità. E a brillare è anche il valore delle compagnie in scena. La direzione artistica è affidata all’attore e regista Francesco Facciolli, che si è occupato anche della realizzazione del logo. I quattro brindisi finali sono invece a cura dell’unione montana Monti Azzurri presieduta dal Giampiero Feliciotti, che si occuperà di dare spazio a quattro diverse cantine del territorio presenti alla Caffetteria del teatro con i loro prodotti.

"Ringrazio la Compagnia teatrale Valenti di Treia – ha esordito il sindaco Giuseppe Fabbroni –, con il presidente Fabio Macedoni, che si è impegnato per dar vita a questa rassegna a cui abbiamo voluto affiancare un momento conviviale dopo ogni spettacolo. I titoli in programma sono in linea con la vocazione del nostro teatro, che si è spesso caratterizzato come luogo dedicato a rappresentazioni brillanti. Quello di Caldarola, Comune tra i più colpiti dal sisma, è un teatro sempre vivo, luogo di aggregazione nel centro storico".

"Abbiamo scelto di programmare i quattro spettacoli di venerdì – ha aggiunto Macedoni – per non sovrapporci agli altri appuntamenti che nel weekend spesso si susseguono nel territorio. Per le compagnie è stata fatta una ricerca anche attingendo da vari festival nazionali, da Pesaro a Macerata fino a Offida, Trevi e Gorizia, con gruppi amatoriali molto vicini al professionismo". Si comincia venerdì 28 febbraio alle 21.15 (stesso orario per tutti gli eventi) con Piero Massimo Macchini, diretto da Paola Galassi, in "Gesticolors", un esperimento enciclopedico che fonde il mimo, la narrazione, la comicità e la ricerca identitaria sulla specificità culturale. Il 7 marzo è la volta di Teatro B con "Lo chiamavano Trio", un omaggio a Marchesini, Solenghi e Lopez per la regia di Stefano Andreoli. Il terzo appuntamento è con "L’italica madre", un monologo che vede in scena Manila Barbati, diretta da Claudio Intropido. Ultimo spettacolo in scena il 4 aprile con la compagnia teatrale Pedaso che presenta "A palle! A palle! A palle!" per la regia di Francesco e Paolo Aceti: una libera interpretazione che si ispira al testo del Carnevale di Dario Fo, quel momento dove tutto si ribalta.

Alla conferenza erano presenti anche il consigliere comunale Sergio Grasselli, Luca Pelacani (Tec) e Nazzareno Ortenzi (Oro della Terra), che hanno ribadito lo spirito con cui da tempo sposano il sostegno alle iniziative teatrali organizzate a Caldarola: mantenere vive le tradizioni locali così come favorire momenti di socialità e intrattenimento che strizzano anche l’occhio alla formazione culturale dei più giovani. Non a caso l’ingresso per gli under 15 sarà gratuito. Info 3357681738, biglietti su live ticket.