Divertimento e impegno civico. Il fine settimana di "Baricentro"

Piazza Del Popolo a San Severino è pronta per un fine settimana all’insegna della musica, del divertimento e della consapevolezza sociale con l’evento "Baricentro", che si svolgerà oggi e domani. L’iniziativa, organizzata con il coinvolgimento di Zio Pecos, unisce intrattenimento e impegno civico, promette di richiamare un vasto pubblico con un programma ricco e diversificato.

L’evento prenderà il via oggi alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici. La serata sarà animata da musica dal vivo sul palco principale e culminerà con uno "Special Guest" a mezzanotte. La festa continuerà fino a tarda notte con un dj set al Bar Centrale e al Pino’s Bar, a partire dalle 2.15. La giornata di domani inizierà con l’apertura degli stand gastronomici, seguita dalle 11 da attività giovanili in piazza e da vivaci mercatini. Nel pomeriggio, alle 17, il palco principale ospiterà altri artisti e un altro special guest che concluderà l’evento.

Un elemento centrale di questa edizione di "Baricentro" è l’adesione all’iniziativa "SlotMob", promossa dall’Ast di Macerata U.O.C. Servizio territoriale dipendenze patologiche, in collaborazione con la rete provinciale SlotMob. L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza contro il gioco d’azzardo patologico, premiando e supportando gli esercenti che hanno scelto di non installare slot machine nei loro locali. Gli operatori dell’Associazione Berta ‘80 saranno presenti per offrire attività gratuite e interattive, ideate per svelare i meccanismi nascosti dell’azzardo.

L’appuntamento è fissato per la serata di oggi 20, dalle 19, e domani 21, dalle 16. Come sottolinea Paolo Nanni, referente provinciale della rete SlotMob, "il messaggio degli slotmob è dare spazio all’incontro e alla relazione, posto che i giochi d’azzardo provocano invece isolamento". L’iniziativa fa parte del progetto di prevenzione "Hazzard", che coinvolge anche l’associazione Glatad onlus e le cooperative Pars, Cooss Marche e Berta ‘80.

Per rimanere aggiornati sul progetto Hazzard e sulle prossime iniziative, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram "Stammibene.info", il sito web www.stammibene.info o scrivere a teamstammibene@gmail.com.